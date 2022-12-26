Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı

Avcılar’da ev sahibi ile tartışan kiracının boşalttığı evde yangın çıkardığı iddia edildi, patlamada evin duvarları yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katında yaşayan kiracı, evinin boşaltılmasını isteyen ev sahibiyle tartıştı. Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan tartışmanın ardından, kiracının evi boşalttıktan ateşe verdiği iddia edildi. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede sardığı evde meydana gelen patlamanın etkisiyle dairenin duvarları yıkıldı. Patlamanın ardından üst katlarda ve yan binalarda yaşayanlar sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Patlamanın etkisiyle molozlar sokağa saçılırken binanın üst katlarındaki sakinler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. (AA)