Ev sahibi kirayı geciktiren kiracısının çelik kapısını söktürüp elektriği kestirdi

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde M.D. isimli kişiden yaklaşık 1 sene önce 2 çocuğuyla birlikte ev kiralayan Hacer Kondu (31), üç aydır kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise kiranın ödenmesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden hemen ayrılamayacağını söyledi.

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde eve gelen M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden evin elektriğini kestirdi.

Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen genç kadın, çıktığında ise kapısının olmadığını gördü. Bu sırada ev sahibi ise ‘Evi boşaltıp gideceksin’ dedi.

'Yarına kadar evi boşaltmamı söyledi'

Evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kalan Hacer Kondu, “Duştayken ev sahibim geldi. Bir anda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim” diye konuştu.

Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini belirten Kondu, “2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım” dedi. (İHA)