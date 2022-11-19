Ev sahibi kiracının kapısını kırdı, kiracı şikayetçi oldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde oturan Muhammet Güner gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sahibi Murat Ç. ile uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını belirterek, bu kişinin eşi ve çocuklarıyla oturduğu dairenin kapısını kırıp, engelli kardeşini tartakladığını öne sürdü.

Bağcılar Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştığını ifade eden Güner, 2017’den bu yana kiracı olarak oturduğu evde obezite hastası eşi ve iki erkek kardeşiyle birlikte yaşadığını söyledi.

Ev sahibiye yaklaşık iki yıldır kira ücreti nedeniyle anlaşamadıklarını belirten Güner, "Son iki yıldır bize baskı yapmaya başladı. Geçen yıl 1250 lira olan kira için 2 bin lira talep etti. Ben de kendisine yasal sınır olan TEFE-TÜFE oranında artış yapabileceğimi söyledim. Oğluna ev düzeceğini belirterek, oturduğumuz daireyi boşaltmamızı istedi. Ben kendisinden ihtarname çekmesini isteyerek, kirada 250 lira artışa gittim" ifadesini kullandı.

Yaşanan tartışmanın ardından ev sahibinin kendisi ve ailesi üzerinde baskı kurduğunu öne süren Güner, evi boyatma talebine de karşı çıktığını kaydetti.

'Suç duyurusunda bulundum'

Bu yıl kira artış ayı olan ekimde ev sahibi ile yeniden görüştüklerini anlatan Güner, "Kendisine 1500 lira olan kira için 2 bin lira teklif ettim ama benden 5 bin lira istedi. Bu parayı ödeyemeyeceğimi söyledim. Kirayı daha önce elden veriyordum. Kendisinden IBAN istedim ama vermeyince yasal TEFE-TÜFE oranında zam yaparak PTT üzerinden yatırdım. 26 Ekim'de ben şehir dışında iken ev sahibi, oğlu ve kızıyla gelerek kapımızı tekmeleyip tehdit ve hakaretlerde bulunmuş. Bunun üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Güner, apartmanda üst katında oturan ev sahibinin son olarak dün evde olmadığı bir vakitte gelerek, balyozla kapıyı ve duvarı kırdığını belirtti.

Evde memleketten tedavi için İstanbul'a gelen engelli kız kardeşinin bulunduğunu aktaran Güner, "Eşim dışarıya çıkmış ve evde kız kardeşim vardı. Kardeşim de eşimi arayarak durumu bildiriyor. Ev sahibi, eşi, kızı ve oğlu kapıyı kırıp içeri girmişler. Sonra duvarı delmişler. Ev de dağınıktı. Yüzde 70 zihinsel engelli kız kardeşimi de tartaklamışlar. Polis gelerek balyozu elinden almış" açıklamasında bulundu.

Muhammet Güner'in engelli kız kardeşi Hatice Güner ise "Kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde beni tartakladılar. Şoka girdim, çığlık attım. Çığlık attıkça hırpaladılar. Balkona kaçtım ve aşağı atlayacaktım. O arada polisler geldi" dedi.

'Evleneceğim için çıkmasını istedik'

Olayla ilgili emniyete ifade veren Muhammet Güner'in eşi Kübra Güner, 6 senedir Bağcılar'daki adresinde ikamet ettiğini belirterek, evine gelerek duvarı yıkan ve kendilerini huzursuz edenlerden şikayetçi olduğunu anlattı.

Ev sahibi Murat Ç'nin oğlu Özkan Ç. de emniyetteki ifadesinde, yakın zamanda evleneceği için babasının 6 ay önce kiracısından evden çıkmasını istediğini öne sürdü. (AA)