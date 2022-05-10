Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü

Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan fatura kavgasında silahla vurulan kiracı öldü, 1 kişi de yaralandı. Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'ta iki katlı evin bahçesinde yaşanan olayda ev sahibi Hüseyin M. (31) ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin M, tüfekle Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürdar'ı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt Kapan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin M., karakola teslim oldu. (İHA)