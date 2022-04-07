Ev sahibi CHP'li Belediye Başkanı TOGG programına davet edilmedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, AKP’li il yöneticileri ve milletvekillerinin Togg’un Bursa Gemlik’teki tesisine yaptıkları ziyaret ve sonrasında gerçekleşen iftar yemeğine Gemlik Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan davet edilmedi. Sertaslan, “AKP’li projesi diye, CHP’li başkanı çağırmıyorlar oraya. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem” diye tepki gösterdi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre konu Gemlik Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında gündeme geldi. AKP’li üyelerin “Togg’un tabelasının ilçe girişinde niye yok” sorusuna Sertaslan, "İftara Gemlik’ten kimseyi çağırmayan Togg’un arabasını da asmayacağım oraya. Bakanı gelmiş, TOBB’un başkanı gelmiş, milletvekili orada, kaymakamı orada, şehrin belediye başkanı orada değil” dedi.

“Beni sahiplenmeyeni ben sahiplenmem” diyen Sertaslan "Togg, CHP’yi, İYİ Parti’yi sahiplenmiyorlarsa, Togg’u ben sahiplenmem. Şikâyet ediyorum buradan vatandaşa. Daha önce bakanı Gemlik’e geliyorsa ve Gemlik belediye başkanını kapının yanında oturtuyorsa ve bugün yine iftar yemeği verip de bu şehrin belediye başkanına davetiye çıkartmıyorsa sahip falan çıkmam." dedi.