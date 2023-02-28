Ev kiralamak isteyen depremzede: Bir yıllık kirayı peşin istediler, nasıl geçinebilirim?

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Polat isimli yurttaş, depremin dördüncü gününde ailesiyle birlikte Mersin’e giderek ev kiralamak istediğini belirterek, “Bir yıllık kirayı peşin istediler. Şu anda 6 bin lira maaş ile Mersin’de nasıl geçinebilirim? Birilerinin canı gidecek, birilerinin de cebi dolacak; olacak şey mi?” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerden olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Hüseyin Polat, deprem sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Aile olarak biz 7 kişiyiz. Dört gün kaldık depremzede olarak mahallemizde. Yollar kapandı, sular kesildi, elektrikler kesildi, telefon şebekeleri çekmiyordu. Yani tamamen baş başa kalmıştık. Ulaşım yoktu, yardım yoktu. Zaten yardım da o günkü şartlarda yetiştirilemezdi, yol da yoktu ve vatandaş kendi imkanlarıyla o yolu açtı. Daha sonra biz, Mersin’e doğru gittik. Bir tanıdık arkadaşın evinde kaldık.

'Birilerinin canı gidecek, birilerinin de cebi dolacak'

Maalesef bu Mersin’de ortalama 3 bin, 3 bin 500, 4 bin, 5 bin lira olan kiralar bir anda fırladı. Aylık 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira ve bu kiralar da bir yıllık olarak peşin isteniyor. Yani aylık kira verilmiyor. Vatandaş 10 bin lira verse dahi yine de kabul edilmiyordu. Onun için bu kira konusunda hangi Bakanlık; Çevre, Şehircilik Bakanı mı, başkası mı bilemiyorum ama bunların gündeme gelmesi gerekir. Devletin buna müdahale etmesi gerekir.

İki tane eve gittim, dedim ki ‘Kiralık ev var mı burada’. ‘Var, 5 artı 1’ dedi. ‘Peki fiyat ne’ dedim. Dedi ki ‘Yıllık 500 bin lira, peşin para’. Hayret bir şey, olacak bir şey mi ya? Bir de bu, depremzede 10 ilden gelen insanlardır ya. Birilerinin canı gidecek, birilerinin de cebi dolacak; olacak şey mi? Bu yetkililer nerede? Bu devlet nerede ya?

'6 bin lira maaş ile Mersin’de nasıl geçinebilirim?'

Peşin ve yıllık. Yani ‘12 ay tutuyorsan peşin para vereceksin’ diyorlar. Bana yıllık 150 bin liradan 200 bin liraya kadar teklif geldi. 200 bin liraya kadar peşin para. Vazgeçmek zorunda kaldım. Bunun geleceği belli değil, garantisi belli değil. Ben, aynı zamanda kayısı üreticisi bir çiftçiyim. Emekliyim. Şu anda 6 bin lira maaş ile Mersin’de nasıl geçinebilirim?" (ANKA)