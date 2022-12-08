Ev içi şiddet gören kadının yardım çığlığı: 'Akıl sağlığımızı kaybetmek üzereyiz'

Kocaeli Darıca’da yaşayan Emine Sağır (38), 13 senedir evli olduğu eşi F.S’nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söyledi.

BirGün'den İlayda Kaya'nın haberine göre, boşanma davası açmak istediğini anlatan Sağır, “İki kızım var. Büyük kızımın dersleri çok iyi. Sadece tek dersten sorun yaşadı. Bunu öğrendiğinde çocuğuma bağırmaya başladı. Kendi kafasını da duvara vurdu. Çocuğum babasını öyle görünce korktu ve onu uzaklaştırmak istedim. Yaptığımı görünce beni darp etti. Çocuğuma, bana hakaretler etti. Kızımla karakola gidip ifade verdik ve şikayetçi olduk. Uzaklaştırma aldık ama her an gelebilir. Korkuyoruz” dedi.

Daha önce de boşanma süreci başlattığını anlatan Sağır, "Şiddetin boyutu evlendiğimden beri artmaya başladı. Özellikle 1 sene önceki boşanma sürecimizden sonra şiddet katlandı. O zamandan başımdan aldığım darbelerden darp raporum var. Aileler bir araya gelip bizi barıştırmıştı. Fiziksel şiddetin yanında psikolojik şiddet de uyguluyor. Akıl sağlığımızı kaybetmek üzereyiz. Şu an maddi imkânsızlıklardan avukat tutamıyorum. Yardım istiyorum” diye konuştu.

‘Yok olup gitmeyelim'

F. S. ve ailesinin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Emine Sağır, "Kardeşim ve babamla tehdit ediliyorum. Çocuklarımı elimden alacağını söylüyor. Şiddet gördüğüm süre boyunca karakollara gidip durdum. Bazen beni ciddiye bile almıyorlar. ‘Emine yine mi sen geldin’ diyorlar" diye sordu.

Yetkililere seslenen Emine Sağır “Çocuklarımla bana yardım edin. Bizi ayırmayın ve o adamdan bizi koruyun. Can güvenliğimiz yok. Yok olup gitmeyelim” ifadelerini kullandı.

Sağır, psikolojik destek almak istediğini de söyledi.