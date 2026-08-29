Ev hapsindeki ultrAslan liderine MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldız'dan ziyaret

Galatasaray tribün grubu ultrAslan’ın "Sebahattin Şirin" ismini kullanan lideri Muzaffer Şirin, geçtiğimiz haftalarda “6222 sayılı kanuna muhalefet”, “uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma”, “örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Şirin yurtdışına çıkış yasağı ve ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edildiği esnada “Sayın Öcalan'a özgürlük” sloganı atan Şirin, serbest bırakılmasının ardından Abdullah Öcalan için “terörist başı katil” ifadesini kullanmış ve iktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı süreci desteklediğini söylemişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Şirin'e dikkat çekici bir ziyaret gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, ev hapsinde olan Şirin'i ziyaret etti ve ziyareti sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Yıldız söz konusu fotoğrafı şu notla paylaştı:

"Uzun yıllardır arkadaşlığımızı sürdürdüğümüz, Galatasaray tribünlerinin sevilen ismi Sebahattin Şirin Beyi İstanbul’daki hanesinde ziyaret ettim. Sohbetimizde, devletimizin her daim yanında olduğunu vurgulayarak tribünlerimizde sağduyu, kardeşlik, birlik ve beraberliğin hâkim olması temennisinde bulundu. Samimi misafirperverliği ve anlamlı hediyesi için kendisine teşekkür ediyorum."

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