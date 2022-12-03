Ev ararken dolandırıldı, eşyalarıyla sokakta kaldı

Ahmet Doğan 2 hafta önce Tekirdağ'dan İstanbul'a, ev tutmak için geldi. İşsiz ve bekar olduğu gerekçesiyle ev bulmakta zorlandığını belirten Doğan, internet sitesi üzerinden bulduğu Küçükçekmece'deki bir evi kiralamak için, kendini ev sahibinin yeğeni olarak belirten kişiye 15 bin TL ödeme yaptı. Pazartesi günü Sefaköy'de bulunan eve gelen Doğan, daire kapısının kilidinin değiştirildiğini fark etti, eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı. Bunun üzerine karakola başvuran Doğan, aynı kişinin başkalarını da bu şekilde dolandırdığını öğrenerek şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, kira bedelini elden vermek zorunda kaldığını belirten Ahmet Doğan, "Tekirdağ'da da iş bulamayınca İstanbul'a gelmek istedim. Bir ev tutup bir iş bulmak için geldim buraya. Geçen hafta cuma günü bir internet ilanından kiralık daire gördüm. Şahsı telefonla aradım. Buraya gelmemi söyledi. Ben de Tekirdağ'dan otobüse bindim. Küçükçekmece, Sefaköy'e geldim. Şahısla görüştüm. Beraber daireye baktık. Daireyi beğendiğimi, tutmak istediğimi söyledim. Sonra şahıs kendisini daire sahibinin yeğeni olarak tanıttı. Daire amcamın demişti, amcasıyla görüştürdü beni. Tanıştık ettik. Dairenin anahtarlarını verdi bana. Ondan sonra benden 5 bin lira bir aylık peşin 10 bin lira da depozito parası toplamda 15 bin lira para istedi. Ben de kendilerine bana IBAN numarası gönderin, ben parayı hesabınıza atayım dedim. Onlar da IBAN'a parayı atarsanız KDV kesilir, elden verebilir misin dediler. Ben de daire bulamama korkusuyla, çünkü bekarım bekara daire vermiyorlar. Dairenin fiyatı da beş bin lira, uygundu. Daire fiyatları çok yüksek, daireyi kaçırmamak ümidiyle adamlara ben 15 bin lirayı elden vermek zorunda kaldım" dedi.

Parayı teslim ederken kuşku duyduğunu ifade eden Doğan, "Nakit olarak on beş bin lirayı verdim. Biraz yürüdükten sonra kendisine dedim ki 'Kardeş parayı aldığına dair bir kağıdın arkasına yazıp imza atabilir misin?' dedim. O da 'İşte, ya sen bana güvenmiyor musun? Bak ben sana çok kırıldım' dedi" şeklinde konuştu.

'Bir kişiyi daha dolandırdıklarını öğrendim'

İstanbul'a geldiğinde dolandırıldığını hissettiğini belirten Ahmet Doğan, "Nitekim ben tekrar Tekirdağ'a gittim. Bu adamlar bana nakliyeci de ayarladılar. Pazartesi gelip kendi ayarladıkları nakliyeciyle benim eşyalarımı Küçükçekmece'deki, Sefaköy'deki tuttuğum eve geçireceklerdi. Bunlar gelmediler. Pazartesi akşam, gelmeyince; bana dedi ki, 'Kardeş istersen sana paranı geri gönderebilirim' dedi. Ben de 'Tamam gönder' dedim. Parayı da göndermediler. Ben Salı günü tekrar otobüse bindim. Sefaköy'e geldim. Ondan sonra kiraladığım daireye gittim. Apartman kapısını bana verdikleri anahtarla açtım. İçeri girdim. Daire kapısını açmaya çalıştığımda açamadım kilidi değiştirmişler. O anda dolandırıldığımı hissettim. Karakola gittim. Karakola gittiğimde orada bir kişiyi daha dolandırdıklarını öğrendim. O da Azerbaycanlı bir kişiydi. 12 bin lira da onu dolandırmışlar. Nitekim şahsın verdiği isim de sahte çıktı, verdiği TC kimlik numarası, telefon numarası boş çıktı. Hiçbir isme kayıtlı değildi" diye konuştu.

'Kalacak hiçbir yerim yok'

Yetkililerden yardım beklediğini söyleyen Doğan, " Daha önce ben Tekirdağ'da bir dükkanda kalıyordum. Dükkandı kaldığım yer, ev değildi. İş arkadaşlarımla beraber kaldığım bir yerdi. Daha önce ben beraber kaldığım arkadaşlarıma ev tutacağını söylemiştim. O dükkandakiler beni aradılar 'Saat 10'a kadar eşyalarını aldın aldın almadın sokağa atıyorum dediler. Ben de buradan, İstanbul'dan apar topar bir tane kamyonet kiraladım. Tekirdağ'a gittim. Eşyalarımı aldım geldim. Nitekim, burada eşyalarımı koyacak, gidecek bir yerim olmadığı için buraya koymak zorunda kaldım. Ben dün gece 00.30'da eşyalarımı buraya indirdim. Şimdi, eşyalarımın yanında yatıyorum. Hava soğuktu yağmur yağdı, ıslandım. Bugün de benim gidecek bir yerim, eşyalarımı koyacak bir yerim yok. Yarın da yok, mağdur durumdayım. Kalacak hiçbir yerim yok. Yetkililere sesleniyorum. Bana yardımcı olsunlar" dedi.

Dolandırıldığını belirten Ahmet Doğan'ın sokaktaki bekleyişi devam ediyor, polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.