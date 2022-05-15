Eurovision 2022'nin birincisi Ukrayna oldu

Eurovision 2022 finali, dün İtalya ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yarışmaya bu sene 41 ülke katıldı. Yarı finalin ardından İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz, Hollanda, Belçika, Çekya, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Avustralya, İsveç, Romanya ve Sırbistan finale kalan ülkeler oldu. İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya büyük finale doğrudan katıldığı için yarı finalde yarışmadı.

Oylama sonucunda Eurovision 2022'nin birincisi Kaluş Orkestrası'nın Stefania şarkısıyla Ukrayna oldu.

Oylamada ilk 5 ülke şöyle oldu: