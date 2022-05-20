Real Madrid, Euroleague Final-Four maçında Barcelona'yı 86-83 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Anadolu Efes yarı final maçında Olympiakos'u mağlup edip finale yükselmişti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Euroleague'de Anadolu Efes'in finaldeki rakibi belli oldu
Real Madrid, Euroleague finalinde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Haber Merkezi
Real Madrid, Euroleague Final-Four maçında Barcelona'yı 86-83 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Anadolu Efes yarı final maçında Olympiakos'u mağlup edip finale yükselmişti.