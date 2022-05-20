Euroleague'de Anadolu Efes'in finaldeki rakibi belli oldu

Real Madrid, Euroleague finalinde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

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Real Madrid, Euroleague Final-Four maçında Barcelona'yı 86-83 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Anadolu Efes yarı final maçında Olympiakos'u mağlup edip finale yükselmişti.

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Anadolu Efes üst üste 3. kez Euroleague finalinde