EuroBasket'te finale çıkan takımlar belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yarı final ilk müsabakasında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Fransa, rakibini 41 sayı farkla 95-54 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Guerschon Yabusele 22 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

Diğer yarı final maçında ise ev sahibi Almanya, İspanya ile karşı karşıya geldi. İspanya rakibini 96-91 mağlup ederek finalde Fransa’nın rakibi oldu.

İspanya ile Fransa arasındaki final müsabakası 18 Eylül Pazar günü saat 21.30’da Berlin Arena’da oynanacak.

Bu müsabakadan önce ise saat 18.15’te Almanya ile Polonya arasında 3’üncülük müsabakası oynanacak.