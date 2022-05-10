EURO 2024 maç takvimi onaylandı, finalin yeri belli oldu

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) maç takvimi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısının ardından onayladı.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları Almanya'nın 10 farklı şehrinde oynanacak. Açıklanan takvime göre, şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena'da, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.