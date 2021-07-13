EURO 2020'nin en iyi 11'i açıklandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en iyi 11'i belirlendi.

Haber Merkezi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en iyi 11'i, başta Fabio Capello, David Moyes, Aitor Karanka, Robbie Keane, Esteban Cambiasso ve Cosmin Contra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

Buna göre en iyi 11 şu isimlerden oluştu:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (İtalya)

Defans: Kyle Walker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya)

Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya)

Forvet: Federico Chiesa (İtalya), Romelu Lukaku (Belçika), Raheem Sterling (İngiltere)﻿

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EURO 2020 şampiyonu İtalya oldu