EURO 2020'de çeyrek finalistler belli oldu

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turu maçları, İsveç-Ukrayna maçıyla tamamlandı.
Turun son maçında normal süre 1-1 eşitlikle bitti. 120+1. dakikada golü bulan Ukrayna, çeyrek final biletinin kazanan son takım oldu.
Son 16 turunda İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka ve İngiltere rakiplerini eleyerek çeyrek finale çıktı.
Çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı şu şekilde:
2 TEMMUZ CUMA
İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı/Rusya - saat 19.00)
Belçika-İtalya (Allianz Arena/Almanya - saat 22.00)
3 TEMMUZ CUMARTESİ
Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı/Azerbaycan - saat 19.00)
Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı/İtalya - saat 22.00)