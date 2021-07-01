Euro 2020: 2 bin İskoç taraftar koronavirüse yakalandı

İskoçya'nın Covid-19 salgınıyla mücadelesinde kullanılan "Test et ve Koru" uygulaması kapsamında açıklanan verilere göre yaklaşık 2 bin kişinin Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile bağlantılı etkinlik sırasında koronavirüs kaptığı anlaşıldı.

Covid-19 testi sonradan pozitif çıkan bin 300'den fazla kişinin ise 18 Haziran'da oynanan İngiltere-İskoçya maçını seyretmek üzere başkent Londra'ya giden İskoç taraftarlar olduğu belirtildi.

Euronews'ün haberine göre İskoçya Halk Sağlığı tarafından açıklanan analizde bin 991 kişinin Euro 2020 kapsamındaki bir ya da birkaç etkinlikte koronavirüs kaptığı ve sonradan yapılan test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Yetkliler bu kişilerin bilmeden virüsü başka kişilere yaymış olabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere-İskoçya maçının oynandığı Wembley Stadyumu'nda İskoç taraftarlara 2 bin 600 kişilik yer ayrıldı. Ancak maç bileti olmamasına rağmen binlerce kişinin daha İskoçya'dan Londra'ya seyahat ettiği sanılıyor.

Maç öncesinde taraftarların kalabalık gruplar halinde kentin ünlü Leicester Meydanı'nda toplanmış, kalabalık daha sonra polis tarafından dağıtılmıştı.

Bu maçın dışında 55 kişinin daha İskoçya'nın diğer Euro 2020 maçlarında Covid-19'a yakalandığı tespit edildi. İskoçya'da Euro 2020 karşılaşmalarının başladığı 11 Haziran'dan bu yana toplam yeni 32 bin Covid-19 vakası belirlendi.

Ukrayna-İngiltere maçı için İtalya'ya gitmek isteyen İngilizlere karantina şartı

Öte yandan İngiliz taraftarlara İngiltere'nin Ukrayna ile oynayacağı çeyrek final mücadelesini seyretmek için İtalya'nın başkenti Roma'ya seyahati karantina kuralları sebebiyle zora girdi.

İtalya'nın delta varyantını kontrol altında tutmak için İngiltere'den seyahat edenlere getirdiği beş günlük karantina zorunluluğunun İngiliz taraftarları caydırması bekleniyor.

İngiltere Futbol Birliği de İngiliz taraftarlara resmi bilet satışının yapılmayacağını teyit etti. Futbol Birliği maç biletlerinin İtalya'da yerleşik 30 bin İngiliz vatandaşına satılması için UEFA ve İngiltere'nin Roma Büyükelçiliği'yle işbirliği içinde olduğunu duyurdu.

Roma'daki Olimpik Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak İngiltere-Ukrayna çeyrek final maçı için stadın kapasitesi İtalya'daki koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 bine düşürüldü, biletlerin 2 bini İngilitere'nin taraftarlarına ayrıldı.

Yoğun aşılama kampanyasına rağmen vakaların yükselişe geçtiği Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 26 binden fazla yeni vaka tespit edildi, 14 kişi ise Covid-19 dolayısıyla yaşamını yitirdi. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 85'ine bir doz, yüzde 62,4'üne ise iki doz Covid-19 aşısı yapıldı.