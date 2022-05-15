Etiler'de çöken yolun altında onlarca metrelik gizli tünel çıktı

İstanbul'da dün Etiler’in ünlü mekanlarından Tamburi Ali Efendi Sokak’ta bulunan Gürkan Şef’in önünde yol çökmesi yaşandı. Bölgeye giden Beşiktaş Belediyesi ekipleri büyük bir sürpriz yaşadı. Çöken bölgede uzun ve sonu tespit edilemeyen bir tünel bulundu. Bölgeye polis ve İSKİ’den ekipler çağrıldı. Büyük paniğe neden olan gizemli tünelin sonunun nereye çıktığı araştırılıyor.

'Kumarhane' iddiası

İstanbulkulisi.com‘un edindiği bilgilere göre söz konusu tünelin o bölgede geçmişte kumarhane olarak çalıştırılan bir mekanda olası polis baskınlarından kaçılabilmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor. İstanbul Valiliği olayın çok yönlü araştırılması ve tünelin ne zaman, nasıl, kimler tarafından, hangi amaçla kazıldığının tespit edilmesi için emniyete talimat verdi. Ekipler bölgede onlarca metrelik tünelin başlangıç ve sonunu tespit etmeye çalışıyor. Öte yandan tünelin yakın bölgede bulunan özel bir bankayı soymak amacıyla kazılmış olabileceği iddiaları da emniyet tarafından araştırılıyor.

Basına yansıyan iddialardan biri ise tünelin bir ucunun 2015'te ölen Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan'a ait villaya diğer ucunun Akmerkez'in otoparkına çıktığı oldu.