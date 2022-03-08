Ethem Sancak’la ilgili çarpıcı iddia: Moskova’ya Erdoğan’dan habersiz mi gitti?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren bugünkü yazısında Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsız kalamadığını yazdı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le yaptığı ateş-kes çağrısı ağırlıklı telefon görüşmeleri, Putin tarafından nasıl okunuyordur, diye düşündüğümüzde, belki de ‘Biz Ukrayna’da iş bitirmek istiyoruz, Erdoğan elimizi tutuyor’ şeklinde okunuyordur. Baktığımızda görüşme sonrası Moskova’dan yapılan açıklamalar, sade suya tirit cinsinden boş bir nitelik taşıyor. Diplomaside ‘boş’luğun da bir anlamı var oysa” değerlendirmesinde bulunan Taşgetiren, Ethem Sancak’ın Moskova ziyaretine dair ise şu ifadeleri kullandı:

“Bir ‘Ethem Sancak’ ziyareti var Moskova’ya. Vatan Partisi ekibiyle, yani Doğu Perinçek yönlendirmesiyle. Ama Ethem Sancak ismi gündeme geldiğinde onun ‘Erdoğan’dan habersiz su içmez’ tarzında bir algıya konu olduğunu cümle alem bilir. ‘Aşıktır’ Erdoğan’a mesela. Tank fabrikası, BMC işleri, Katar vs… Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yürümüştür. Orada konuştukları da artık biliniyor. Bu durumda sadece şu soru kalıyor açıkta: Ethem Sancak Moskova’ya Cumhurbaşkanı’ndan habersiz mi gitti? O açıklamaları habersiz mi yaptı? Doğu Perinçek’in kendisini “iktidarla iltisaklı” hale getirmesi ve Rusya yanında konuşlanması hadi kendi kendine gelin – güvey olmak şeklinde algılansın, ama Ethem Sancak işi, basbayağı Beştepe’ye yamanacak bir iş.”

Türkiye'nin zor bir konumda olduğunun da altını çizen Ahmet Taşgetiren, "Sonuç itibariyle, Türkiye’nin konumunun zor olduğu doğru. “Tarafsızlık” günü kurtarıyor mu, bir ihtimal, ama işin öteki görüntüsünün “Etkisizlik” olduğu da bir vakıa. Ben şahsen Putin’in buradan etkili bir ders alarak çıkmasının hem bölge hem de Türkiye’nin güvenliği açısından hayati önem taşıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.