Ethem Sancak: 'TMSF'ye düşerse Beşiktaş, ihaleye girip alacağım'

Eski AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, patron Ethem Sancak Beşiktaş eski yöneticisi Candaş Tolga Işık'ın canlı yayın konuğu oldu. Sancak programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'TMSF'ye düşerse Beşiktaş, ihaleye girip alacağım'

Beşiktaş'ı satın alma planlarından bahseden Sancak, "13 yaşından beri Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmam. Fanatik bir Beşiktaş taraftarıyım. En övündüğüm hasletlerin birisi olur. Neden? Çünkü Beşiktaş. Bu ulusu inşa edenlerin takımıdır. Milli mücadelenin takımıdır. Beşiktaş'ı teşkilatı mahsusa kurdu. Ordu kadar devletin çekirdeği bir takımdır. Ve bir milli takımdır Beşiktaş. Ancak şu anda tüm kulüplerin borcu inanılmaz seviyede. Bu derneklerle falan yönetilecek bir iş değil artık. endüstriye uygun bir şirketleşme olursa ve bir gün Allah korusun, TMSF'ye düşerse Beşiktaş, ihaleye girip alacağım. Bir konsorsiyum oluşturacağım. Beşiktaş'ı Asya'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonu haline getireceğim" ifadelerini kullandı.

Bu noktada programın sunucusu, Beşiktaş eski yöneticisi Candaş Tolga Işık'ın "Beşiktaş TMSF'ye falan düşmesin de, siz de almayın" şeklindeki müdahalesine ise Sancak, "Hepsi düşecek, görünen o. 4 büyük takımın her biri yılda 1 milyar lira faiz ödüyor. Beşiktaş yılda 1 milyar lira faiz ödüyor, nereden çıkaracaklar bunu? Altyapıya önem verir de futbolcu yetiştirip satabilirlerse, Avrupa piyasasına ihracat yapabilirlerse belki, ama o da çok zor. Misal Rıdvan'ı çıkardık. Önlem alamadıkları için çok ucuza gitti. 5 sene kontrat yapamadılar. Rıdvan ilerde 30-40 milyonluk adam olacak " ifadeleriyle yanıt verdi.