Etek boyu ölçen hakim hakkında karar verildi

İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek eteğin boyunun ölçülmesini isteyen ve aynı gün içerisinde başka bir avukata hakaret eden hakim Mehmet Yoylu, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde yargılandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hakim Yoylu'ya yargılandığı davada iki ayrı hakaret suçundan toplam 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verildi. Daire, hükmün açıklanmasını geriye bırakırken hakim hakkında verilen ceza kararı sonrasında Hakimler ve Savcı Kurulu da soruşturma yürütecek.

Ne olmuştu?

2019 yılında bir duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutup, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu tepki konusu olmuştu.

Aynı gün içerisinde başka bir duruşmada da erkek bir avukatla girdiği ikili diyalogda açıkça hakarette bulunan Yoylu, yaşanan olaylar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılmış ve 5 ay sonra yeniden göreve iade edilmişti.