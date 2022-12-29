Et ve Süt Kurumu'nu batırdılar: 1,4 milyar lira zarar

Et Süt Kurumu (ESK) iflasın eşiğine geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan TBMM'ye sunulan Sayıştay raporuna göre ESK, 2017'de 223 milyon 453 bin TL kâr etmesine karşın, 2021 yılında 521 milyon TL zarar etti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, kurumun 2020 yılında 429 milyon 510 bin TL olan özkaynakları, 2021 yılında eksi 91 milyon 479 bin TL'ye düştü. ESK 2020'de de 223 milyon lira zarar etti. Kurumun toplam zararı 1 milyar 401 milyon TL’ye ulaştı. ESK batık durumda olmasına rağmen Ankara'daki görkemli binasına da her yıl 4 milyon lira kira ödedi.

4 yıldır zarar ediyor

Kurum 2017 yılında 223 milyon 453 bin TL kârdayken, 2018 yılında 491 milyon 116 bin TL zarar, 2019’da 34 milyon 664 bin TL zarar, 2020 yılında 222 milyon 991 bin TL zarar, 2021 yılında ise 520 milyon 990 bin TL zarar etti. 2021 yılındaki zararla birlikte kurumun birikmiş zararı 1 milyar 401 milyon TL’ye ulaştı.

Sayıştay raporunda ‘'Son dört yıldır yüksek oranda banka kredisi kullanılması neticesinde katlanılan finansman giderleri ile birlikte oluşan dönem zararlarının da etkisiyle özkaynak toplamı eksiye düşen kuruluşun mali yapısının iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınarak ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir” denildi.

Yönetim kuruluna 2021'de 441 bin 949 lira ödendi

Aralarında Eski Genel Müdür Osman Uzun’un ve beş üyenin olduğu yönetim kurulu için 2021 yılında ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin tutarı da raporda yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin tutarı 441 bin 949 TL oldu.

Sayıştay'ın diğer bulguları da şöyle sıralandı: