Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu.
Yapılan zamla birlikte 1 kilo sığır kıyma 56 TL'den 83 TL'ye, bir kilo sığır kuşbaşı ise 62,50 TL'den 92 TL'ye yükseldi.
Zamdan önceki fiyatlar ve zamlı fiyatlar şöyle:
Nergis Arıcı, Çağrı Kınıkoğlu
Sancak Yıldız
Serdar Şahinkaya
soL - İzmir
Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı ete yüzde 48 zam
Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı yüzde 48 zamla bir kilo kıyma 56 liradan 83 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu.
Yapılan zamla birlikte 1 kilo sığır kıyma 56 TL'den 83 TL'ye, bir kilo sığır kuşbaşı ise 62,50 TL'den 92 TL'ye yükseldi.
Zamdan önceki fiyatlar ve zamlı fiyatlar şöyle: