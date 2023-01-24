'Et haberi'nin ham kayıtları paylaşıldı

Habertürk, 'Annem karne hediyesi et aldı' haberini yapan muhabir Fatmanur Boylu'nun işine son verildiğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Habertürk, "İncelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Boylu ise "Vicdanım rahat; zira kendimden, yaptıklarımdan ve gazeteciliğimden eminim. Bugüne kadar yaptığım gazetecilik ilkesinin getirdikleri doğrultusunda yaptığım hiçbir haberden pişman değilim" açıklamasında bulunmuştu.

Ham görüntüler paylaşıldı

Boylu'nun açıklamasının ardından Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, sosyal medya üzerinden söz konusu haberin ham görüntülerini paylaştı.

Aydın ham görüntüleri, "Doğru ve dürüst haber, çalıştığımız kurumun hakkı ve mesleğimizi korumak için... Vicdanımızın sesi ile ham ve gerçek görüntüler... Bakalım ne anlatıyor?" notuyla paylaştı.