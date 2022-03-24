'Et çalmaya teşebbüs' iddiasına hapis cezası

İstanbul Sarıyerde'de yaklaşık 4,5 yıl önce bir süpermarketten 151 liralık et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan E.A. hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık A.'yı "Hırsızlığa teşebbüs" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

'Suç kastı yok'

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, sanık Evlin Avidor gelmezken, avukatları Müge Kaya ve Hıdır Tanrıverdi katıldı. Mütalaaya karşı son savunmayı yapan Avidor'un avukatları, "Sanık sadece bir poşeti unutmuş, diğer ürünlerin parasını ödemiştir. Uyarıldığında da ödemeye çalışmış ancak başaramamıştır. Çünkü şikayetçi taraf istememiştir. Ödediği ürünleri ve ödemeyi unuttuğu ürünleri orada bırakmıştır. O yüzden mütalaaya katılmıyoruz. Sanığın suç kastı yoktur. O dönemde dalgındır, çünkü özel hayatında sıkıntılar mevcuttur. Boşanma davası vardır, unutması anormal değildir. Sanığın kastı olmadığından ve suç unsurları oluşmadığından beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dediler.