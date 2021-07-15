Estonya'dan bir Rus diplomat sınır dışı edildi

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü Rusya Büyükelçisi Aleksandr Petrov'a sunulan diplomatik notada bir Rus Büyükelçiliği çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu.

Bu adım, Rusya'nın bir Rus vatandaşından gizli bilgi alması sırasında yakalanan St. Petersburg'daki Estonya Konsolosu Mart Latte'nin sınır dışı edilmesini misilleme olarak geldi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, "Bu olayın Estonya ile Rusya arasındaki ikili ilişkilere zarar vermemesini umuyoruz." dedi ve "Estonya iyi komşuluk ve yapıcı ilişkilerle ilgilenmeye devam ediyor" diye ekledi.

Geçen hafta, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Konsolos Mart Latte'nin sınır dışı edilmesine simetrik bir yanıt verme sözü verdi.

6 Temmuz'da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) basın servisi istihbarat görevlilerinin Latte'yi bir Rus vatandaşından gizli bilgi alırken yakaladığını açıklamıştı. 7 Temmuz'da Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Latte'nin 48 saat içinde Rusya'yı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesini provokasyon olarak gördüğünü söyledi.