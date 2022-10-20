AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrasında İYİP'e katılacağı öne sürüldü.
Bu iddianın ardından İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray “Partimize her katılım iktidar yürüyüşünde bir adımdır” paylaşımında bulundu.
Cihan Demirci Tansel, Çiğdem Çağlayan, Şadan Tütüncü, Zuhal Okuyan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası Akşener'in başdanışmanından dikkat çeken paylaşım
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası İYİP'li Aytun Çıray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Haber Merkezi
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrasında İYİP'e katılacağı öne sürüldü.
Bu iddianın ardından İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray “Partimize her katılım iktidar yürüyüşünde bir adımdır” paylaşımında bulundu.