Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası Akşener'in başdanışmanından dikkat çeken paylaşım

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası İYİP'li Aytun Çıray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Haber Merkezi

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrasında İYİP'e katılacağı öne sürüldü.

Bu iddianın ardından İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray “Partimize her katılım iktidar yürüyüşünde bir adımdır” paylaşımında bulundu.