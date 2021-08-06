Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen’in ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, bu kez önceki gece Ankara’da evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Esra Hankulu’nun ön otopsi raporu tamamlandı.

Esra Hankulu’nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı. Hankulu’nun herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı’na gönderildi.

Hankulu’ndan alınan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı.