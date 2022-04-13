Esra Hankulu'nun ölümü davasında Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası

Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İddianame

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25) ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki iddianamede, Hankulu'nu öldürmekle suçlanan Uygun hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", diğer iki şüphelinin de "suç delillerini gizlemekten" 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.