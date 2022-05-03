Esnaftan Nagehan Alçı'ya Che tepkisi: Önce özür dileyeceksin

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir işletmeye giren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dükkanın duvarında bulunan Che Guevara'nın posterinin fotoğrafını çekmek isterken esnaf tarafından engellendi. Esnaf, Alçı'ya "Önce özür dileyeceksiniz" diyerek tepki gösterdi. Nagehan Alçı 2011 yılında çıktığı bir canlı yayında Che Guevara için “Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır" demişti.

TELE1'in haberine göre, Nagehan Alçı'ya Che Guevara'ya hakaret ettiği için Che'nin posterinin fotoğrafını çekmesini engelleyen esnaf, "Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara’dan.Çekmeyin, o bize ait. Bizim kültürümüzün" diyerek tepki gösterdi.

Nagehan Alçı 2011 yılında canlı yayında yayınlanan bir programda, Che Guevara'ya "yamyam" ve "barbar" diyerek hakaret etmişti. Alçı, "Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti" demişti.