Esnafın kirada pandemi indirimi talebine Yargıtay vizesi

Bursa ve Ankara’da iki esnaf pandemi şartları nedeniyle kira indirimi talebinde bulundu. Ancak Ankara ve Bursa bölge adliye mahkemelerinden bir ‘hayır’ bir ‘evet’ kararı çıkınca Yargıtay 3. Hukuk Dairesi devreye girerek indirimin yapılmasının mümkün olduğuna hükmetti.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre Yargıtay, böylece kira sözleşmesinin çökmesinin ve uyarlama davası sonucu verilecek kararın işlevsiz kalmasının önleneceği, mağduriyetlerin de önüne geçileceğine vurgu yaptı. Bu karar, Türkiye çapında yeni ve kritik içtihat niteliği taşıyor. Yargıtay, kararın bir örneğinin tüm bölge adliye mahkemelerine iletilmek üzere Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreterliği’ne gönderilmesine de karar verdi.

Bursa'da onay Ankara'da ret

Bursa Nilüfer’de, koronavirüs pandemisi sürecinde 23 bin TL’lik dükkan kirasını ödeyemeyen bir restoran sahibinin avukatı kira bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvurdu ve Borçlar Kanunu’nun 138. Maddesi gereği ‘Tedbir Talepli Kira Uyarlaması davası’ açtı. Bursa 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, tedbir talebini reddetti. Bursa BAM 4. Hukuk Dairesi ise mahkeme kararını kaldırarak, aylık kira parasının pandemi süresince tedbiren yüzde 50 oranında düşürülmesine karar verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi’nden ise 12 Ocak’ta bu konuda ‘tedbir kararı’ verilemeyeceğine hükmetti. İki bölge adliye mahkemesi arasındaki uyuşmazlık çıktı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 4 Haziran’da oybirliği ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin pandemide kira indirimi yapılabileceği şeklindeki kararını yerinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi’nin aksi yöndeki kararını hatalı gördü.