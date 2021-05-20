Esnafa 5 bin liralık hibe yapılacak, tekel bayileri hariç

Salgındaki kapanma kararı dönemlerinde içki satışı yasaklanan tekel bayileri, şimdi de esnafa destek paketinin dışında tutuldu.

Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı esnaf paketine göre, salgından zarar gören esnafa destek için 5 bin ve 3 bin liralık hibe verilecekti.

Konuya ilişkin TBMM Başkanlığına Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıklaması istemiyle bir soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, önergede şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında esnafa yönelik destek paketi kamuoyuyla paylaşılmış, buna göre belli gruplar halinde esnafın 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinden yararlanacağı ilan edilmiştir.

Ancak, benzer koşulları yaşayan ve ayrıca üç haftalık tam tam kapanma sırasında dükkanlarının kepengini dahi açamayan tekel bayilerinin destek kapsamında olmadığı görülmektedir. Bunun nedenini anlamakta güçlük çekiyoruz.”

Budak, şu sorulara yanıt istedi: “Tekel bayileri hibe desteği kapsamında mıdır? Değilse neden kapsama alınmamıştır? Söz konusu esnafın üç haftalık tam kapanma sürecinde de sıkıntı yaşadığı göz önüne alınırsa tekel bayilerinin destek kapsamına alınması için ne yapmaları, hangi koşulları sağlamaları gerekmektedir? Tekel bayilerinde alkol satışının olması hibe desteği kapsamı dışında tutulmalarına bir etken midir?”