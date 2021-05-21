Esnaf bugün eylemdeydi: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik, borç batağındayız!'

Pandemi döneminde işleri büyük oranda azalan, sigorta prim borçlarını ödeyemeyen birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde de kapanma kararı dönemlerinde içki satışı yasaklanan tekel bayilerinin esnafa destek paketinin dışında tutulduğu açıklanmıştı.

Esnaf bugün Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Aydın, Gaziantep, İzmir, Kuşadası, Kocaeli, Mersin, Mardin, Konya, Muğla, Eskişehir, Nevşehir'de bir araya gelerek eylem yaptı.

Ülkenin dört bir yanında yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"Biz Covid-19 adında dünyaya musallat olmuş bir virüsün ülkemizde 'günah keçisi' ilan edilmiş 'yeme içme ve eğlence' sektörünün vatansever evlatları, yatırımcıları, işverenleri ve emekçileriyiz. İşvereniyle, çalışanıyla, tedarikçisi ve aileleriyle ülkemizde 10 milyon kişiyiz.

Ve bizler cevap bekliyoruz: Neden?

Yeme içme işletmelerinin ana bulaş kaynağı olduğu ile ilgili hiçbir bilimsel veri yok ama sadece biz kapalıyız, neden?

Tüm batı ülkeleri tam kapanırken ve şu an her yer açılmışken sadece Türkiye’de bir tek bizim sektörümüz kapatıldı, neden?

Ülkenin yüzde 90’ı açık, toplu ulaşım, fabrikalar, pazarlar, marketler, AVM’ler, havayolları, kapalı ortamdaki ofisler faaliyetlerine devam ederken, bizim sektörümüzdeki kimi işletmeler 15 aydır kimi işletmeler 9 aydır kapalı, neden?

Aksine devlet sadece bizi kapatıp hiçbir alacağından vazgeçmedi, neden?

Turizmin ayrılmaz parçası olan sektörümüzde çalışan personelimiz aşı önceliği alamıyor, neden?

Ülkede turizm deyince sadece oteller ve acenteler akla geliyor, neden?

Ülkede 70 bin işletme iflas etti!

Yüzlerce işletmeci, çalışan, müzisyen intihar etti!

Birikmişimizi kullandık, varımızı yoğumuzu kaybettik, borç batağındayız!

Ölüme terk edildik, neden?

Sektörde en çok istihdamı sağlayan, kanunlara harfiyen uyan, kayıt dışı faaliyetlere asla tenezzül etmeyen, vergisini, işçisinin sosyal güvencesini günü gününe yatıran bizim gibi orta ve büyük ölçekli işletmeler hiçbir destek paketinden faydalanamadı neden?

Yeter artık!

Duyun sesimizi!

İşyerlerimizi açın!

Personelimizi aşılayın!

Bize destek verin!

İşletmelerin kira sorununu çözün!

2021 yılı yapılandırma ödemelerini – kredi ödemelerini – SSK ve vergi ödemelerini 2022 yılına öteleyin!

Bizim işletmelerimize de 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz can suyu kredisi verin!

Vatandaş için adalet haktır.

Yönetici için adalet görevdir."