Eskişehirli yurttaştan AKP il başkanına: 'Çocuğun bir tane tişörtü 220 lira'

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Köprübaşı ve Sıcak Sular’da esnaf dolaştı. Çalışkan, bir çay bahçesinde oturanlarla sohbet etmek istediği sırada bir yurttaşın tepkisi ile karşılaştı.

Çay bahçesinde çocuğuyla birlikte oturan yurttaş, aylardır kiralık ev aradığını ancak bulamadığı söyledi. Okul masraflarının yüksekliğinden de şikayet eden yurttaş, “Bak, ben bu çocuğu okutuyorum. Okul aile birliği adı altında benden 500 lira para istiyorlar. Çocuğun bir tane tişörtü 220 lira” diye konuştu.

Zihni Çalışkan yurttaşa, “Sen hepsini tek tek söyleme de ben hepsini çözeyim bunların” karşılığını verdi.

Yurttaşın Çalışkan’a yanıtı ise “Nasıl çözülecek? Çözüm bulamıyorum ben. Ben valiye gidiyorum, vali beni emlakçıya gönderiyor. Eskişehir’de gitmediğim emlakçı yok benim” oldu. Zihni Çalışkan bunun üzerine “Ben çözerim, sen sıkıntı yapma” diye konuştu. (ANKA)