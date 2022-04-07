Eskişehir'de ülkücülerden TKP üyesine saldırı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Kanlıkavak parkında meydana gelen olayda ülkü ocakları ile bağlantısı olduğu bilinen 5 kişi bir TKP üyesine saldırdı.

TKP Eskişehir il Örgütü, saldırının ardından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Türkiye Komünist Partisi çalışmalarına olduğu gibi Eskişehir'de de arttırarak devam ederken belli ki faşistler de üzerine vazife çıkarmışlar. Tüm düzen partilerinin el ele verip sosyalizm seçeneğini unutturmaya çalıştıkları bugünlerde TKP'nin tüm Türkiye ve Eskişehir'de temas ettiği alanın genişlemesi ve mücadelesi belli ki birilerini rahatsız etmiştir.

Bilinmelidir ki, halkın seçeneğini güçlendirmek için memleketimizin dört bir yanında durmadan çalışan TKP'lileri bu tarz ucuz numaralarla yıldırmak mümkün değil.

Memleketimizin her bir yeri emekçilerindir, yurtseverlerindir, bizimdir.

TKP Eskişehir İl Örgütü olarak yapılan bu alçak saldırıya dair her türlü hukuki sürecin takipçisi olacağımıza ve hiçbir yoldaşımızın yalnız olmadığını bir kez daha ilan ediyoruz.

Kahrolsun faşizm, yaşasın örgütlü mücadelemiz."