Eskişehir'de ulaşıma zam kararı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Servis Araçları İşletmecileri Odası, Minibüsçüler Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile ESTRAM’ın zam talebini görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda oy çokluğuyla zam kararı alındı.

Buna göre ESTRAM tam Eskart 6 liradan 7,5 liraya, indirimli Eskart 3,50 liradan 4 liraya, aktarma ise 70 kuruştan 80 kuruşa çıkarıldı. İlçeler ve kırsal mahallelere yapılan otobüs seferlerinde de 2, 3 ve 4 kat tarifesi uygulanması kararlaştırıldı.

UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 20 zam yapılırken minibüslerde ise yüzde 25 artışla 6 TL olan tam ücret 7,5 TL’ye, öğrenci ücreti ise 4,5 liradan 5 TL’ye yükseltildi. Dolmuş ücretleri ise yüzde 25 artışla 6 TL’den 7,50 TL’ye çıkarıldı.