Eskişehir'de ‘Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen...’ buluşması

TKP, "Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir Türkiye" başlığı ile düzenlediği Eskişehir Vişnelik Semt Evi Dayanışma Pikniği'ni Odunpazarı'nda Kanlıkavak parkında gerçekleştirdi.

Semt evi sorumlusu Suzan Şahin toplantıyı açarken semt evi bünyesinde bugüne kadar yapılan etkinlik ve atölyelerden bahsetti. Gelecek dönem de yapmayı planladığımız atölye ve etkinlikleri birlikte büyütme çağrısı yaptı. Ayrıca Eskişehir'de ikinci bir semt evi için bir süredir mekan arayışının sürdüğünü belirtti. Şahin konuşmasını içinde bulunduğumuz bu dönemde dayanışmaya neden acilen ihtiyacımız olduğunu vurgulayarak bitirdi.

Toplantıya TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Erhan Nalçacı, konuşmacı olarak dahil oldu.

Nalçacı konuşmasında şunlara değindi;

"Türkiye, kara para aklama merkezi haline geldi. Mafya sermayeleşti, sermaye sınıfının bir parçası haline geldi ve Türkiye sermaye sınıfı da mafyalaştı. Bunların temizini kirlisini ayırmaya kalkarsak hataya düşeriz, Türkiye sermaye sınıfının kendisi bir suç örgütü haline geldi. Geçen yüz yıl işçi sınıfının kahramanlıklar yüzyılıydı, bütün kapitalistlerin bir devrim korkusu vardı, bu yüzden kapitalizm kendisine bir miktar çeki düzen vermek zorunda kaldı. Sovyetlerin çözülüşüyle birlikte sermaye sınıfı sömürünün önündeki tüm engelleri kaldırmak için bir operasyona başladı. Çok büyük bir mülk devri oldu, limanlar, madenler, kitler, akarsular yağmalandı; çökme denilen şey esas olarak budur. Çözüm, bu sürecin tersine çevrilmesidir yani kamulaştırmadır. Millet ittifakının programında kamulaştırma yoktur. İşin özü bizden çalınanların geri alınmasıdır, böyle bir programın etrafında örgütlenmeye ihtiyacımız var, o zaman suçun özünü kurutacağız. Bu program, Türkiye Komünist Partisi'nin programıdır. Daha temiz bir kapitalizme dönüş sansı yok, bu yüzden mücadelenin bayrağında sosyalist cumhuriyet yazmalıdır. Hepinizi TKP gönüllüsü olmaya davet ediyorum, eğer TKP gönüllüsü olmuşsanız da daha büyük bir hırsla örgütlenme çalışması yapmaya davet ediyorum."

Etkinlik süresince çevrede bulunan mahalle sakinlerinin toplantıya gösterdikleri ilgi sayesinde semt evinde gelecek hafta için yeni buluşmalar planlandı.

Piknik, katılanların getirdiği çay kahve ve yiyeceklerin park sakinleriyle paylaşılması ile son buldu.