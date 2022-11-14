Eskişehir'de 'provokatif paylaşım' iddiasıyla 1 gözaltı

Eskişehir'de sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, şüphelinin evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.