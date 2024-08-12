Eskişehir’de Nazi amblemli saldırgan 5 kişiyi bıçakladı: 2 yaralının hayati tehlikesi var

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 18 yaşındaki Arda K. üzerinde maske, kask ve Nazi hücum yeleğiyle geldiği bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi var.

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K. (18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

AA’nın haberine göre yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı “oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak” gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı.

Saldırıyı canlı yayınladı

Arda K.’nin üzerindeki hücum yeleğinde Nazilerin kulandığı "kara güneş" ambleminin olduğu görüldü.

Saldırganın saldırı görüntülerini sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı da ortaya çıktı.

Arda K.’nin sosyal medya hesaplarında da üzerinde Nazi simgeleri bulunan fotoğrafları bulunuyor.

Saldırının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“12.08.2024 tarihinde Tepebaşı-Rauf Orbay Caddesi Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesi içerisinde “Bıçakla Yaralama” olayı ile ilgili olarak kafasında kask, yüzünde maske, üzerinde hücum yeleği ve elinde bıçak olan şüpheli Arda K. isimli şahıs, çay bahçesinde oturan 5 şahsı sebepsiz yere bıçaklayarak kaçarken ekiplerimizce yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. Yaralı şahıslar tedavileri için şehirde bulunan Hastanelere sevkleri sağlanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.”