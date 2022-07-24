Eskişehir'de kadın cinayeti: Eşini öldürdüğü silahla intihar etti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki Ramazan Sülük ve 40 yaşındaki eşi Güllü Sülük arasında tartışma yaşandı. Ramazan Sülük, tartışma sırasında evde bulunan ruhsatsız tabancayla Güllü Sülük'e 4 el ateş etti. Saldırgan daha sonra aynı tabancayla göğsüne tek el ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güllü Sülük ve Ramazan Sülük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güllü Sülük ve Ramazan Sülük’ün cesetleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 4 çocukları olduğu, Ramazan Sülük'ün Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)