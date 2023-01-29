Eskişehir'de eşini, Bilecik'te oğlunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Polise teslim olan Mehmet A'nın (86) Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Mehmet A. işlemlerinin ardından Bozüyük Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (86), dün evde tartıştığı eşi Fatma A'yı (84) tabancayla öldürmüş, Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek oğulları Erol A. ile Osman A'ya silahla ateş etmişti. Ağır yaralanan kardeşlerden Erol A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Osman A. Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Emekli Uzman Jandarma Mehmet A, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu. (AA)