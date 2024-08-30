Eskişehir’de elektrik panosu devrildi, yetkililer etrafına şerit çekmekle yetindi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan Fulya Sokak’ta Zorlu Holding’e bağlı Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) sorumluluğundaki elektrik panosu devrildi. Yetkililer, elektrik akımı açık olan panonun etrafına şerit çekmekle yetindi.

Bağlar Semt Evi, X hesabından yaptığı paylaşımda “Eskişehir Bahçelievler Mahallesi Fulya Sokak’ta Zorlu Holding’e bağlı OEDAŞ’ın sorumluluğunda olan elektrik panosu, şeritle çevrilmek dışında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan elektrik akımı açık şekilde bırakılmış durumda” sözleriyle olayı duyurdu.

İzmir’de yaşamını yitiren yurttaşlar hatırlatıldı, 'Çözüm devletleştirme' denildi

Paylaşımda İzmir’de 12 Temmuz günü, önlem alınmaması yüzünden elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay da hatırlatıldı, “OEDAŞ devletleştirmelidir” denildi.

#Eskişehir Bahçelievler mahallesi Fulya Sokak'ta Zorlu Holding'e (@zorluholdingtr) bağlı OEDAŞ'ın (@oedaskurumsal) sorumluluğunda olan elektrik panosu, şeritle çevrilmek dışında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan elektrik akımı açık şekilde bırakılmış durumda. pic.twitter.com/iKTdAJFk7I — Bağlar Semt Evi (@BaglarSemtevi) August 28, 2024

Konuyla ilgili soL’a konuşan Bağlar Semt Evi’nden Beste Begüm Yiğit, OEDAŞ sorumluluğundaki elektrik panosunun halkın sağlık ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

“Tek derdi cebini doldurmak olan, kâr hırsına kapılıp insan hayatını hiçe sayan holdinglerin, bunu nasıl yaptıklarını, yeni bir örnekle bir kez daha gördük” sözlerini kaydeden Yiğit, İzmir’de yaşanan olayı hatırlattı:

“1,5 ay önce de İzmir’de elektrik akımına kapılarak 2 yurttaşımız hayatını kaybetmişti. Hâlâ bunun acısını yaşanıyorken, OEDAŞ gibi daha nice şirket, hiçbir şey olmamış gibi kârına kâr katmanın peşinde.”

Çözümün devletleştirme olduğunu söyleyen Yiğit, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

OEDAŞ’ın sahibi Zorlu Holding kârına kâr katıyor

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirme ihalesi 6 Kasım 2009 tarihinde yapıldı. 1 Haziran 2010 tarihinde özelleştirilen Osmangazi EDAŞ Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım faaliyetini yürütüyor. Şirket, Şubat 2017 tarihinde Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ. tarafından devralındı.

Holdingin sadece İSO 500’de yer alan 5 şirketinden 4’ünün 2023 yılı net kârı 19,9 milyar TL.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) “Holdinglerin mal varlıkları ve kârları halkımıza feda olsun” başlıklı açıklamasında Zorlu’ya da yer vermiş; 19,9 milyar TL’yle 2 milyon 73 bin ailenin bir yıl boyunca doğalgaz faturasının ödenebileceğini, bir yıl boyunca 1 milyon 382 bin emeklinin günlük bir öğün yemeğinin karşılanabileceğini, 306 bin hanenin ihtiyacı olan beyaz eşyanın alınabileceğini, 4 bin adet parkın yapılabileceğini söylemişti.