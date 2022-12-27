Eskişehir'de çocuk tacizcisi tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulun önünde kız çocuklarına karşı cinsel tacizde bulunduğu belirtilen zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "teşhir suretiyle çocuğa karşı zincirleme şekilde cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, okulların çevresinde dolaşarak kız çocuklarına cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu tespit edilen 1 zanlının tutuklandığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Okul çevresinde kız çocuklarına teşhir suretiyle cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinden sonra tutuklanması talebi ile sevk edildiği Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Teşhir suretiyle çocuğa karşı zincirleme şekilde cinsel taciz' suçundan tutuklanarak 27 Aralık 2022 tarihinde cezaevine gönderilmiştir" denildi.