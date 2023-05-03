Eskişehir'de bulunan Maya Mekanik işçileri üretimi durdurdu

Eskişehir'de bulunan ve Birleşik Metal İş Sendikası'na üye olan Maya Mekanik işçileri işyerinde uygulanan mobbing ve sendikadan istifa etmeleri yönündeki baskılara karşı üretimi durdurdu.

DİSK-Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Recai Büyükbeyhan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işyerinde 13 Mart 2023 tarihinde örgütlenerek sendikanın yetki başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Beyhan açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"İşveren yetki itiraz etmiş olup süreç devam ederken söz konusu şirketin müdürü olan O.K., resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çalışanların hiç rızasını bile almadan -4857 sayılı iş kanununun 41. maddesi gereği fazla saatlerde çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir- zorlama ve tehdit ile fazla mesai yapmaları için baskı yapmıştır. İşçi arkadaşlar üyelerimiz 1 Mayıs’ın resmi tatil olduğunu mesaiye gelmeyeceklerini söylemişlerdir. Ayrıca müdür üyelerimizi gerek yüz yüze gerekse telefon ile durmadan arayarak sendikamızdan istifa etmeleri için baskı, mobbing uygulayarak suç işlemektedir. Üyelerimiz de fazla mesaiye gitmeyerek 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılmışlardır."

Söz konusu şirketin üretim müdürü olan O.K.'nin ve yönetici ekibi olarak ekip arkadaşlarıyla beraber sosyal medya üzerinden yaptığı durum paylaşımına da tepki gösteren Büyükbeyhan, “Başta kendi işçilerine olmak üzere tüm işçi sınıfına adına hakaret ederek yaptığı onur kırıcı, hakaret içeren paylaşımını başta sendikamız olarak kınadığımızı ve suç duyurusunda bulunduğumuzu belirterek kamuoyuna duyurur ve en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Dün sabah saatlerinde direnişe geçen işçilere TKP İl Örgütü temsilcileri de destek ziyaretinde bulundu. TKP Eskişehir Milletvekili adayı motokurye Mustafa Yazgan sosyal medya hesabından "Patron ve yalakalarına işçilerle alay etmemeleri gerektiğini öğreteceğiz" açıklamasında bulundu.