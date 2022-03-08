Eskişehir'de 8 Mart öncesi tiyatro gösterimi

Bugün Eskişehir'de 8 Mart öncesi buluşma etkinliğimizi konuşmaların ardından tiyatro gösterimi ile tamamladık.

Sömürüye, şiddete ve hayat pahalılığına karşı kadınlar zincirlerini kırıyor!

8 Mart'ta yapacağımız basın açıklamamıza ise bir kere daha tüm dostlarımızı davet ediyoruz. pic.twitter.com/XaI7qQGy8S