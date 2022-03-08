Eskişehir'de 8 Mart öncesi tiyatro gösterimi

Öykü yazarı Münevver İzgi'nin 'Kıymetlidir Madenci Karısı' öyküsünden sahneye uyarlanan oyun, Kadın Dayanışma Komiteleri'nin etkinliğinde yer aldı.

Haber Merkezi

Eskişehir Halk Sahnesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kadın Dayanışma Komiteleri'nin etkinliğinde sahne aldı.

Öykü yazarı Münevver İzgi'nin "Kıymetlidir Madenci Karısı" öyküsünden sahneye uyarlanan kısa oyun, Eskişehir Halk Sahnesi atölyesi oyuncuları tarafından sergilendi. 

Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri 8 Mart eylemi için bu akşam saat 18.00'de Doktorlar Caddesi TKP il binası önünde buluşacak.

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8 Mart'ın gerçek tarihi