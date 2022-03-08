Eskişehir'de 8 Mart öncesi tiyatro gösterimi

Eskişehir Halk Sahnesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kadın Dayanışma Komiteleri'nin etkinliğinde sahne aldı.
Öykü yazarı Münevver İzgi'nin "Kıymetlidir Madenci Karısı" öyküsünden sahneye uyarlanan kısa oyun, Eskişehir Halk Sahnesi atölyesi oyuncuları tarafından sergilendi.
Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri 8 Mart eylemi için bu akşam saat 18.00'de Doktorlar Caddesi TKP il binası önünde buluşacak.
Bugün Eskişehir'de 8 Mart öncesi buluşma etkinliğimizi konuşmaların ardından tiyatro gösterimi ile tamamladık.— Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri (@EskisehirKdk) March 6, 2022
Sömürüye, şiddete ve hayat pahalılığına karşı kadınlar zincirlerini kırıyor!
8 Mart'ta yapacağımız basın açıklamamıza ise bir kere daha tüm dostlarımızı davet ediyoruz. pic.twitter.com/XaI7qQGy8S