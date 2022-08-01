Eski yıldız futbolcu Kuruçeşme'de gazeteciye saldırdı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Fernandes gazeteciye saldırdı.

İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, önceki gün Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti. Fernandes ve menajeri olduğunu söyleyen kişi, Ağdağ'ın üzerine yürüyerek darbetti.

DHA'nın haberine göre saldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden Ağdağ, darp raporu aldı. Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Ağdağ'ın gözünde ve kolundaki darp izleri dikkat çekti.