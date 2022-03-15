Eski Ülkü Ocakları Başkanı Ünel'in vurduğu bir kişi daha öldü

Eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'in kendisine yapılan bıçaklı saldırıya silahla karşılık verdiği belirtilmiş, olay sonrası Ünel'in vurduğu bir kişi ölmüştü.

Olay sonrası Ünel'in vurduğu bir kişi daha öldü.

KRT’nin haberine göre, Mersin Toroslar’da meydana gelen olayda eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel, ATM’den para çektiği sırada bıçaklı 4 kişinin saldırısına uğradı. İddiaya göre belindeki silahını çeken Ünel, sonrasında ateş açtı.

Ünel’in silahından çıkan kurşunlar sonucu E.K. isimli kişi olay yerinde ölürken, diğer 3 kişi ise yaralanmıştı.

Yaralılardan biri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölenlerden birisinin 22 yaşında olduğu bildirildi. Saldırı sonrasında polis ekipleri olay yerinde birçok kişiyi gözaltına aldı.