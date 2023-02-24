Eski TÜSİAD yöneticisi, eski TESEV Başkanı Can Paker hayatını kaybetti

Sorosçu Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye'deki kurucularından, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) eski başkanı, eski TÜSİAD yöneticisi Can Paker 81 yaşında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Nafiz Can Paker Sabancı Holding'de yöneticilik yapmış, TÜSİAD ve İKSV yönetimlerinde yer almıştı.
2001 yılında Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeleri arasında yer alıp danışma kurulu başkanlığı yapan Paker eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da danışmanlık görevini yürütmüş, Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştı.
Paker, 2013'te AKP hükümetinin "çözüm süreci" döneminde oluşturduğu "Akil İnsanlar" listesinde de yer almıştı.