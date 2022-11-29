Eski TÜRGEV Başkanı'nın 'evde büyü' soruşturmasına Anayasal Suçlar Bürosu bakmış

Eski Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Ahmet Ergün ve şu anda evli olduğu ikinci eşiyle ilgili ilk eşinden olan oğlu Faruk Ergün’ün başvurusu üzerine "evde büyü yapıldığı, şifacı çağrıldığı ve Ahmet Ergün’e kullanması gereken ilaçlar verilmediği” iddiasıyla 2019 yılında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre soruşturmayı ise İstanbul Anadolu Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yürüttü. Soruşturma kapsamında 2019 yılının temmuz ayında Ahmet Ergün’ün ifadesine başvuruldu.

'Hepsi kesinlikle iftira'

Mahkeme tutanağında Ahmet Ergün’ün ifadeleri şu şekilde yer aldı:

“Bana sormuş olduğunuz olayı anladım. Müşteki Faruk Ergün benim oğlum olur fakat kendisi ile birkaç seneden beri aramızdaki şahsi sebepler sonucu görüşmemekteyiz. Kendisine mali desteğimi kestiğim için hakkımda böyle bir şikâyete başvurmuştur. Hepsi kesinlikle iftiradır. Eşim Sibel Ergün kesinlikle eve büyücü, şifacı çağırmamaktadır. Kızım Rabia Gürel’in evde büyücü olduğuna dair tanık olduğunu söylediği olay gerçek dışıdır. Eşim 2016 yılında bazı ufak unutkanlıklarım sebebiyle bana vasi olmak istemiştir. 27/05/2019 tarihli hastane raporunda hastaneden kaçtığımız yönünde beyan edilse de sadece yatış için mahkeme kararı gerektiğini ileri sürerek hastaneden ayrıldık. Kesinlikle rapordan kaçma niyetimiz yoktur. Şu an ilgili bütün raporlar tamamlanmış, ilgili mahkemeye iletilmesi bekleniyordur. Şu an aktif olarak kullandığım herhangi bir ilaç yoktur. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir, bu olay sebebi ile kimseden şikâyetçi değilim."