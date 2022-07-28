Eski Tarım ve Orman Bakanı'na 'THK uçağı' sorusu: Antika dediğin uçaklar nasıl çalışıyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris’te bu akşam başlayan yangına THK’ya ait uçaklarla müdahale edildiğini söyledi.

Öztunç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Antika dediğin uçaklar nasıl uçuyor” diye sordu. Öztunç, sosyal medya hesabında uçakların videosunu paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

“Marmaris’teki yeni yangında Türk Hava Kurumuna ait uçaklar kullanılmaya başlandı. Geçtiğimiz yılki yangında bu uçakları kullanın dediğimizde onlar antika diye açıklama yapan eski bakan Pakdemirli bak antika dediğin uçaklar nasıl çalışıyor? Geçtiğimiz yıl eğer bu uçaklar kullanılsa yüzbinlerce hektar orman yanmazdı. Ama inat ettiler ve geçtiğimiz yıl bu uçakları kullanmadılar.

İşte AKP’li bakan Pakdemirli’nin antika dediği THK uçağı.. Marmaris’te az önce çıkan yangına anında müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Geçtiğimiz yıl tam da bunu söylüyorduk. THK uçakları denizden su alabiliyor, manevra kabiliyeti yüksek ve hacmi büyük. Geçtiğimiz yıl eğer bu uçaklar kullanılsa yüzbinlerce hektar orman yanmazdı. Ama inat ettiler ve geçtiğimiz yıl bu uçakları kullanmadılar."

Pakdemirli THK uçakları ile ilgili ne demişti?

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin THK’ya ait uçaklarla ilgili hurda olduğunu, antika olduğunu, uçamayacağını ileri sürmüştü. Pakdemirli, “Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle” derken bir başka açıklamasında ise “Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” demişti. (ANKA)