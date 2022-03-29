Eski takım arkadaşı ve Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil açıklaması

Mesut Özil'in kadro dışı kalması, Türkiye'de olduğu gibi dünya basınında da büyük yankı uyandırmış durumda. Arsenal'da top koşturduğu dönemde takım arkadaşı olan Monreal'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının ardından böyle bir açıklama yaparak yıldız oyuncuyu yaralamaya çalışan Monreal, "Mesut Özil'in herkesle sorunu var. Sorunlu bir futbolcu. Arsenal'da oynarken de Arsene Wenger ile tartışmıştı. Sonra Unai Emery ona güvendi ve onu liderimiz yaptı. Özil, takımın en iyi oyuncularından biriydi ve çok para kazanıyordu. Ama herkesle sorun yaşaması onun kariyerini etkiledi." dedi.

Özil, sarı-lacivertli kulübün bildirisinden sonra bir açıklama yayımlamıştı. Özil, "Aslolan Fenerbahçe" paylaşımıyla buzları eritmek için hazır olduğunun mesajını vermişti.

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması

Öte yandan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında değerlendirmede bulundu.

Sosyal medyada takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Dilmen, iki oyuncunun kadro dışı kalmasıyla ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlarken her iki ismin de kadroya geri döneceğini düşündüğünü ifade etti ve şunları kaydetti:

'Alex de yaşadı...'

"Biz de takip ediyoruz. Futbolda dünyanın her yerinde bu şekilde sürpriz kadro dışı olur. Ben de kadro dışı kaldım. Kriz yaşanmıştı ama atlatılmıştı. Hatırlayalım Alex de Souza, Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyunculardan biri. O da yaşadı. Bunlar olur. Teknik direktör - oyuncu ilişkisinde de yaşanabilir, yönetimle de... Ama Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi değerli oyuncuların, Fenerbahçe'yi seven büyük oyuncuların mutlaka kulüplerle belli bir süre sonra uzlaşı yoluna giderek tekrar geri döneceğini düşünüyorum açıkçası. Bildiğim kadarıyla Samandıra'da takımın haricindeki sahada çalışıyorlarmış.

Belli bir zaman sonra problem olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Mesut ile Ozan'a ihtiyacı var. Mesut ile Ozan da Fenerbahçe'yi sevdiklerini bildiğim için inşallah orayı pozitif bir şekilde değerlendirirler ve tekrar takımın içine dönerler."