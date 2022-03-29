Eski takım arkadaşı ve Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil açıklaması

Mesut Özil'in kadro dışı kalması, Türkiye'de olduğu gibi dünya basınında da büyük yankı uyandırmış durumda. Arsenal'da top koşturduğu dönemde takım arkadaşı olan Monreal'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının ardından böyle bir açıklama yaparak yıldız oyuncuyu yaralamaya çalışan Monreal, "Mesut Özil'in herkesle sorunu var. Sorunlu bir futbolcu. Arsenal'da oynarken de Arsene Wenger ile tartışmıştı. Sonra Unai Emery ona güvendi ve onu liderimiz yaptı. Özil, takımın en iyi oyuncularından biriydi ve çok para kazanıyordu. Ama herkesle sorun yaşaması onun kariyerini etkiledi." dedi.
Özil, sarı-lacivertli kulübün bildirisinden sonra bir açıklama yayımlamıştı. Özil, "Aslolan Fenerbahçe" paylaşımıyla buzları eritmek için hazır olduğunun mesajını vermişti.
Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması
Öte yandan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında değerlendirmede bulundu.
Sosyal medyada takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Dilmen, iki oyuncunun kadro dışı kalmasıyla ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlarken her iki ismin de kadroya geri döneceğini düşündüğünü ifade etti ve şunları kaydetti: